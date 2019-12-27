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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ: اليوم كملت سنة في الترفيه يا سرع الدنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تركي آل الشيخ: اليوم كملت سنة في الترفيه يا سرع الدنيا
قدم خلال الفترة الماضية إستراتيجية كبرى للقطاع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه اليوم الجمعة 27 ديسمبر أكمل سنة في هيئة الترفيه.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر: اليوم كملت سنة في هيئة الترفيه… يا سرع الدنيا.
وخلال العام الماضي، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه إستراتيجية الهيئة التي من ضمنها إطلاق العديد من المعارض والعروض التفاعلية لكل محبي عالم الخيال والفن، فضلًا عن عروض السيرك العالمية على أرض المملكة، كما شهدت الفترة الماضية مغامرات ومهرجانات وملاهٍ متنقلة، فضلًا عن إطلاق فئات جديدة من الترفيه دخلت القطاع الترفيهي بالمملكة لأول مرة.
وقدمت هيئة الترفيه مواسم كبرى منها موسم الرياض وشتاء طنطورة الذي شهد أمس عودة المطربة المغربية عزيزة جلال، بعد غياب عن الساحة الغنائية امتد لأكثر من 30 عامًا.
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