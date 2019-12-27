إحباط محاولات تهريب أكثر من طن و300 كيلو حشيش بالجنوب

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - جازان

أحبط حرس الحدود محاولات تهريب ما يقارب طنًّا ونصف الطن من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير).

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر ربيع الآخر من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1326 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 79 شخصًا، بينهم 54 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و5 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

Advertisements

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







