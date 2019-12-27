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الترفيه تمنع منظم احتفالية رأس السنة وترفع للإمارة

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2019-12-27

الترفيه تمنع منظم احتفالية رأس السنة وترفع للإمارة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض.

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وأوضحت الترفيه، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه لا صحة لما تم تداول إعلانه مؤخرًا في منصات التواصل الاجتماعي، مشددةً على أنه تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك ردًّا على شائعات بشأن الاحتفال برأس السنة في حريملاء بحفلات تنظمها الترفيه، وهو ما نفته الهيئة.

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