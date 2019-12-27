شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يقتل زوجته ليلا بطريقة مروعة ويطلب منها الفطور صباحا.. والسبب صادم!! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تفاصيل صادمة لحادثة قتل جرت في المملكة، لرجل قتل زوجته متحدثا عن مرض نفسي يعاني منه.

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سعودي يقتل زوجته ليلا بطريقة مروعة ويطلب منها الفطور صباحا.. والسبب صادم!! (تفاصيل)

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وبحسب الصحيفة، فإن المحكمة السعودية أمرت بعقوبة الإعدام بحكم نهائي، حدا ضد الرجل، وعدم قبول العفو من أولياء الدم، بعد إدانته بقتل زوجته عمدا، وخنقها حتى الموت.

وأوردت أن الرجل يبلغ من العمر 32 عاما، وقتل زوجته خنقا، ثم نقلها ملفوفة في بطانية بـ"شنطة سيارة" إلى المستشفى، زاعما أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية.

وكشف الطب الشرعي ما تعرضت له زوجته من الضرب والخنق، ليعترف الزوج أنه اشتبك مع زوجته.

وعلل الرجل جريمته بأنه كان "في حالة غير طبيعية بسبب مرضه النفسي، وإدمانه المخدرات".

وقال في اعترافاته إنه خنقها ليلا، ولا يذكر كيف حدث ذلك، وفي اليوم التالي وجدها جثة هامدة، وطلب منها أن تعد له الإفطار.

وأنكر الزوج القاتل في اعترافاته معرفته بسبب الشجار، وكيف فارقت زوجته الحياة، بسبب أمراضه النفسية وهلاوسه الناتجة عن تعاطي المخدرات.



ولكن صدر تقرير من مستشفى الصحة النفسية في الطائف، يبين أن القاتل يعاني "ضلالات اضطهادية وفصام عقلي واكتئاب وتدهور في القدرات العقلية".

وطلبت النيابة العامة قتل الزوج حدا، وقدمت 11 دليلا وقرينة. ‏وبعرض التهم على الزوج أمام المحكمة أجاب: "قتلتها خنقا بوجود أطفالي الأربعة وهم نائمون، لم يكن بيني وبينها عداء أو خلاف.. كنت وقتها متعاطيا المخدرات".

وشددت المحكمة على أن تعاطي الزوج للمخدرات لا يعفيه من العقوبة، فهو مكلف وضامن لتصرفاته، وفق قولها.

وأكدت المحكمة أن تبرير المتهم على جريمته بذهاب عقله ‏لا يقبل، كونه من أذهب عقله بفعله.