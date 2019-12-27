شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع سعودية تفجر مفاجأة جديدة وعاجلة بشأن سعود القحطاني وتكشف علاقته بقضايا ‘‘تزوير وانتحال‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مواقع سعودية وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الذي يشار إليه بالاشتراك في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وأعلنت محكمة سعودية تبرئته من المسؤولية عنها قبل أيام.

ونقل موقع "سبق" السعودي عن مصادر قال إنها "مطلعة، إن القحطاني لا يمتلك حسابا رسميا في مواقع التواصل الاجتماعي حاليا.

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مواقع سعودية تفجر جديدة وعاجلة بشأن سعود القحطاني وتكشف علاقته بقضايا ‘‘تزوير وانتحال‘‘

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ولفتت إلى أن الفترة الماضية، "شهدت إنشاء وتداول حسابات مزورة تحمل اسم سعود القحطاني"، لكن مغردين سعوديين تداولوا مؤخرا قصيدة تهاجم تركيا عقب تبرئته في قضية خاشقجي، وقالوا إن مؤلفها شخص يدعى "ضاري" وهو سعود القحطاني بنفسه.

يشار إلى أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن تعليق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني.

ويأتي تعليق الحساب بعد نحو عام على إقالة القحطاني، الذي توجه له اتهامات بالضلوع في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين أول/ أكتوبر العام الماضي.