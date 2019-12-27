شاهد: مدون سعودي يهاتف نتنياهو وهذا ما قاله له

جرى مساء أمس الخميس، اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، ومحمد سعود المُدون السعودي الذي أثار جدلا واسعا مؤخرا بزيارته إسرائيل وإعلانه حبه لها.

وفي الاتصال، سلم نتنياهو على المُدون سعود قائلا "السلام عليكم محمد" قبل أن يرد عليه قائلا "نحبك كثيرا" ويتمنى أن يفوز في انتخابات حزب الليكود وأن يجلب السلام للشرق الأوسط، ليقول نتنياهو ممازحا إياه "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا".

وزعم نتنياهو قائلا : "الكثير في المجتمع العربي يصوت لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى لدولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع باستثناء إيران طبعا".

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وعلق محمد سعود على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بتويتر: "اتصل بي رئيس الوزراء نتنياهو، ياللحــماسة، آمل أن يفوز ويجلب السلام للشرق الأوسط، نتنياهو أنا أقدرك ومعجب بك، ليحفظك الله وسائر مواطني إسرائيل".

يذكر ان نتنياهو فاز في سباق انتخابات قيادة حزب "الليكود" على منافسه جدعون ساعر، الخميس، بنسبة 72.5% مقابل 27.5% وفقا للأرقام الرسمية التي نشرها الحزب.

و"سعود"، سبق وأثار جدلا واسعا في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض "سعود" لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ "الصهيوني"، فيما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد مرددين "اطلع برّا (غادر المكان) .. هذا محل طاهر مش (ليس) للمطبعين".