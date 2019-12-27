“التجارة” تُشهر بمواطن تستر على وافد ومكّنه من العمل لحسابه الخاص في المقاولات

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافد مصري، بعد أن تستر المواطن على الوافد ومكّنه من العمل لحسابه الخاص بقطاع المقاولات بمنطقة الجوف. وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حكماً بإدانة المتستر والمتستر عليه، وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط.

كما تضمّن الحكم السجن لمدة شهرين للمتستر عليه، وإبعاده عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.