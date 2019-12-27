شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمواطن ووافد مصري، بعد أن تستر المواطن على الوافد ومكّنه من العمل لحسابه الخاص بقطاع المقاولات بمنطقة الجوف. وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حكماً بإدانة المتستر والمتستر عليه، وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط.
كما تضمّن الحكم السجن لمدة شهرين للمتستر عليه، وإبعاده عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تُشهر بمواطن تستر على وافد ومكّنه من العمل لحسابه الخاص في المقاولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.