السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على متهم سعودي الجنسية بتورطه بارتكاب جرائم سرقة // للصحف //



القصيم 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات ، وتحطيم زجاجها ، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية ، والعثور على عدد عشرين بطاقةٍ مصرفيةٍ مختلفة كانت بحوزته ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

// للصحف // // انتهى //

16:36ت م

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