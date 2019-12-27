فرنسا تستدعي سفير إيران على خلفية إستمرار إحتجاز اثنان من مواطنيها

الجمعة 27 ديسمبر 2019

إستعدت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، سفير إيران لدى فرنسا على خلفية استمرار توقيف الباحث الفرنسي رولان مارشال والفرنسية الإيرانية فريبا عادلخواه.



وشددت الخارجية الفرنسية على أنه لا يمكن التساهل مع استمرار احتجاز إيران لرولان مارشال وفريبا عادلخواه.

وكانت الخارجية الفرنسية أكدت أن إيران تحتجز باحثاً فرنسياً يدعى، رولان مارشال، مطالبة طهران بضمان الحماية القنصلية للباحث، مشيراً إلى أن قنصل فرنسا في طهران التقى الباحث وتواصل معه.

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فيما أعلن "صندوق تحليل المجتمعات السياسية" (فاسابو)، الخميس، أن الباحث الفرنسي رولان مارشال أوقف في حزيران/يونيو في إيران في الوقت نفسه مع زميلته الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.

ومارشال هو زميل للباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية وتحتجزها إيران منذ يونيو/حزيران.

وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، قالت إيران إن دعوة فرنسا للإفراج عن فاريبا عادلخاه (60 عاماً) يعد تدخلا في شؤونها الداخلية ولن يسهم في حل المسألة.

ويسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتوسط بين إيران والولايات المتحدة وسط تزايد حدة التوتر بين الجانبين في الشهور الماضية.