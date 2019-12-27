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شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات الإمارات تستقبل 117 مليون مسافر خلال 11 شهراً والان مع التفاصيل
الجمعة 27 ديسمبر 2019
قالت بيانات رسمية أن مطارات الإمارات إستقبلت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، نحو 116.5 مليون مسافر، في وقت سجل شهر أغسطس أعلى عدد بالمسافرين بواقع 12.1 مليون مسافر .
وأشارت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، أن مطار دبي الدولي حل في المرتبة الأولى بعدد المسافرين بواقع 83.5 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي الدولي بنحو 20.2 مليون مسافر، وسجل مطار الشارقة الدولي 10.9 مليون مسافر، بينما تعامل مطار آل مكتوم الدولي مع 1.5 مليون مسافر.
ويأتي شهر يوليو، وهو ضمن الموسم الصيفي للسفر، في المرتبة الثانية بعدد المسافرين بعد شهر أغسطس بواقع 11.6 مليون مسافر، يليه شهر يناير بواقع 11.3 مليون مسافر ثم مارس بواقع 10.8 مليون مسافر ثم أبريل بواقع 10.6 مليار درهم، ثم شهر أكتوبر بواقع 10.4 مليون مسافر.
وبحسب بيانات الهيئة، تقدر صناعة النقل الجوي، بما في ذلك شركات الطيران الموردة، بنحو 70.8 مليار درهم (19.3 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، كما تقدر نفقات السياح الأجانب الذين يصلون عن طريق الجو بنحو 103.1 مليار درهم (28.1 مليار دولار).
ويسهم قطاع النقل الجوي بنسبة 13.3% أو 174 مليار درهم (47.4 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
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