اللواء الزبيدي يشيد بجهود الطواقم الطبية لعلاج جرحى الحرب في عدن

الجمعة 27 ديسمبر 2019

أشاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس الزُبيدي، بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية لعلاج جرحى الحرب والمواطنين في العاصمة عدن.

جاء ذلك خلال لقاءه عصر اليوم الجمعة، رؤساء الدوائر الطبية وبعض الأطباء المتعاملين مع الجرحى، حيث استمع القائد منهم إلى شرحٍ مفصلٍ عن الخدمات الطبية ومستوى الرعاية المُقدمة للجرحى في مختلف المرافق الطبية في العاصمة عدن، بالإضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عملهم.

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وحثّ على ضرورة مضاعفة تلك الجهود وإيلاء الجرحى والمصابين جراء الحرب وباقي المرضى، أعلى مستويات الرعاية والاهتمام، مثمناً ما قدموه ويقدمونه من خدمات إنسانية عظيمة، برغم الظروف الصعبة وشحة الامكانيات ونقص الكادر المؤهل.

وأكد للحاضرين، أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يبذل مساعٍ كبيرة عبر لجانه المختصة للتنسيق مع الجهات والمنظمات الداعمة لتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي، ولن يألو جهدا في سبيل النهوض بهذا القطاع الهام.

ومن جانبهم عبّر رؤساء الطواقم الطبية، عن شكرهم على ما تبيده قيادة المجلس الانتقالي من تجاوب سريع لتوفير الاحتياجات الضرورية لعلاج الجرحى، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ليحظى الجرحى والمصابين بالرعاية والاهتمام اللازمين، رغم الظروف التي تمر بها معظم المرافق الطبية.

حضر اللقاء، اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، واللواء سالم السقطري، عضو هيئة رئاسة المجلس، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة الرئاسة، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، والقائد محسن الوالي، قائد قوات الدعم والإسناد، واللواء محسن عسكر، مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون العسكرية.

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