شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول محافظة لحج في حواره لـ"اليمن العربي": تحررنا من الإنجليز بأسلحتهم...والمستوطنين الشماليين سر احتلالنا من صنعاء والان مع التفاصيل

الجمعة 27 ديسمبر 2019

اللواء صالح البكري وكيل أول محافظة لحج

لا تنتهي قضايا الجنوب، ولا ينضب من مناضليه الشرفاء، ولكن من النادر أن تجد مناضل بدأ حياته العسكرية في تحرير الجنوب من الإستعمار الإنجليزي، ليستكمل مسيرة النضال في المؤسسة العسكرية الجنوبية، حتى شارك في حرب 1994 على رأس قوات للدفاع عن العاصمة عدن، ولا يزال يؤدي دوره على رأس الجهاز الإداري لمحافظة لحج، إنه اللواء صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج، الذي كشف الكثير من المفاجآت عن دولة الجنوب، وصولاً إلى الأزمة الحالية وعملية إسترداد الدولة من جديد، وإلى نص الحوار:

كيف نجحتم في تحرير الجنوب من الإحتلال الإنجليزي؟

تحرير الجنوب بفضل الله ثم بفضل القطاع الفدائي ومناضلي ١٤ أكتوبر، خلايا سرية للجبهة القومية وكلخلية مكونة من ٣-٤ من الفئات الأكثر تعليما، وبدا النضال المسلح من عام ١٩٦٣ من على جبال ردفان الشماء، بقيادة الاخ المناضل راجح لاموزا، واستمر النضال في جبهة الأرياف وجبهة عدن، واستمر النضال على جبهتين القطاع الفدائي بجبهة التحرير والجبهة القومية، جبهة التحرير لها دور بارز في حرب التحرير ولم تكن الإمكانيات مثل الإمكانيات المتاحة حالياً، الإمكانيات قليلة بالنسبة للأسلحة الثقيلة وحتى المتوسطة

ما شكل تسليح المناضلين الجنوبيين ضد الإحتلال الإنجليزي؟

كان أكبر شيئ موجود هو سلاح البريم، وهو سلاح انجليزي كان يستخدم من قبل الجبهة القومية القطاع العسكري سلاح كان متواجد في الخزائن العسكرية حيث كان هناك مناضلين في الجيش والأمن يخرجون هذا السلاح عبر البوابات وتسليمه للقطاع الفدائي والمناضلين، ثم إعادته للخزينة لأن الإنجليز كانوا يتفقدون خزائن الأسلحة، واستمر النضال ومن الايام الاولى بفضل المناضلين الكبار مثل قحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف انتصر الجنوب.

مادورك في تحرير الجنوب وقصة جرحك أثناء معارك التحرير؟

انا انضممت إلى الجبهة القومية في اواخر عام ١٩٦٥ وهي كانت في المرحلة الأخيرة في حروب التحرير، وكان دورنا هو أن القطاع الفدائي عندما يقوم بأي عملية يطلب أسلحة من قيادتنا، فكانت قيادتنا توفرها لهم، حيث توجد قيادات عسكرية بالتنسيق مع أمن البوابات بإخراج تلك الأسلحة في سيارات الشرطة، ومع الجنود الجنوبيين بزيهم العسكري للمكان الذي يحدده القطاع الفدائي، وكان أبرز مشاركة لي في الانتفاضة المسلحة، وفها جرحت.

ماهي الإنتفاضة المسلحة؟ وكيف جرحت بها؟

عصيان عسكري ومدني في 20 يونيو 1967، بعد الطابور العسكري، كل من كان في الجبهة القومية القطاع الطلابي والقطاع النسوي والعسكري، عصيان مدني، بينما كان دور العسكريين المشاركة في العصيان العسكري فتم الترتيب له قبلها بعدة أيام واتفقت القيادة على قيام العسكريين وكان منهم أفراد الشرطة والذين كانوا في معسكر شامبيولين النصر حاليًا، ومعسكر جكلين ، والقيادات رتبت له بعد طابور الصباح، وكسرنا خزائن الأسلحة وتسلمناها وتمركزنا عند البوابات، قيادة المعسكر طلبت دعم وإسناد من معسكر الصولجان، واشتبكنا معهم وكان هناك فيه خسائر من الجانبين، فاستشهد 3 وكان هناك جرحى كنت أنا واحد منهم، والأسلحة البرني وأسلحة خشبية، ولكن كان مع الفدائيين، دبابات ومدرعات وكان هناك تواصل بالميكرفونات، من منارة المسجد محمد أحمد شقرة والعديد من القيادات بعدم استخدام الدبابات، حيث ساومنا على القيادة الموجودة داخل المعسكر، وكان منهم قيادات وجنود إنجليز.

كيف تقارن بين الإحتلال الإنجليزي واليمني اليوم؟

الاحتلال الانجليزي كان أفضل بكثير من الاحتلال الشمالي، لوجود نوع من الأخلاق والتفاهم والرحمة الانجليز كانوا متفاهمين ومتعلمين ولديهم الجانب الإنساني، ولكن الاحتلال اليمني هو اسوء احتلال تعرضنا له في حياتنا، فالزيود المحتلين الجنوب حاليآ لا عندهم اخلاق ولا دين

منطقة معسكر الصولجان جاء الانجليز بامدادات

كيف ترى الدور المصري في تحرير الجنوب؟

الدور المصري كان مهم خاصة الدفعة الأخيرة التي وصلت كانت أسلحة مصرية من طراز مدافع بور سعيد الرشاشة ومصر لها الشكر والتقدير لوقوفها بجوار الجيش الجنوبي

كيف ترى دور الجنوبيين في ثورة سبتمبر في اليمن؟

أولاً أتحفظ على تسميتها ثورة، ولكنها إنقلاب ضد الإمام، وحركة القوميين العرب كانت على مستوى الدول العربية وكانت على مستوى الجنوب والشمال، هي من دعمت الثورة ودعمها مصر دعم غير عادي ومصر دعمت ثورة الشمال دعم غير عادي كان الشماليين يقتلون المصريين رغم انهم يساعدونهم على تحريرهم من العبودية، والجنوب شارك في الانقلاب على الإمام عن طريق متطوعين من المناضلين ومن حركة القوميين العرب ولكن الجيش الجنوبي لم يتدخل وتدخلت قبائل من ردفان ومن يافع ومن العواذل ومن الصبيحة كافراد، ولكن الشمال لم يحفظ جميل لا الجنوبين ولا المصريين فهم لا عندهم لا ضمير ولا مبدأ فقد سلمناه دولة بعلمها، رغم أنه ساعدهم عبد الناصر وساعدتهم حركة القوميين العرب.

كيف ترى الجيش الجنوبي في أيام الدولة؟

كان لدينا جيش منظم ومرتب في الجنوب يختلف عن أقرانه من الجيوش العربية في هذا الوقت، وكان يوجد به جميع التخصصات العسكرية، فكان يمتاز بوجوده في دولة قانون وعدالة وهي اليمن الشعبية الديمقراطية حيث التعليم المجاني والصحة المجانية والسكن المجاني، صحيح كان يوجد العديد من السلبيات

هل كانت دعوات المناطقية توجد في الجيش الجنوبي؟

بالعكس لم يكن موجودا ما نراه اليوم من سلبية ومناطقية وقبلية، فبعد أن دخلنا الوحدة المشؤومة عدنا خطوات للوراء، ولم يكن يوجد بالجيش الجنوبي سوى الرفيق فلان والرفيق فلان، وحتى الحبش والهنود كانوا موجودين معنا

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ما هو شكل الدعم السوفيتي للجنوب؟

كان أكثر ما يكون عسكريا ودعمونا بالاسلحة المتطورة ودعمونا بالصواريخ وبتاهيل الشباب والقيادات ودورات على مستوى فاغلب الجنوبيين خريجين موسكو.

هل فلاديمير بوتن سليل هذا الميراث السوفيتي؟ وزيارة الرئيس عيدروس الي موسكو؟

علاقتنا بالروس جيدة كما علاقتنا ببريطانيا جيدة ولكن تعاوننا الأكثر مع دول التحالف السعودية والإمارات وهي الدول التي سنقيم معها شراكات حقيقية وسنجازيهم الوفاء بالوفاء وعلاقتنا مفتوحة مع الجميع بريطانيا وروسيا وامريكا

كيف ترى الحرب التي حدثت بين الجنوب والشمال في السبعينات؟

بدأت تحرشات بين الشمال والجنوب ودخلنا الحرب ووصلنا عندما كان الجنوب قوي ومنظم وعفي وتجاوزنا مناطق كثيرة في الشمال حيث وصلنا إلى قعطبة ومحافظة اب والبيضاء ودخلنا هذه المناطق كلها واستنجد على عبدالله صالح بمصر وبالفعل أوقفت الحرب والجيش الجنوبي كان جيش منظم ومرتب وله جولة وصولة، لأن الجيش قوي في بنيته مما جعله يحتل مناطق كثيرة في الشمال عكس الجيش الشمالي هو جيش قبلي وغير منظم غير متخصص ومؤهل ولكن بعد الوحدة تخصصوا على حساب مواردنا وثرواتنا وسفروا أولادهم للخارج ورغم ان جيشنا محدود في العدد استطعنا الوصول إلى شمال الشمال، حيث دخلنا سناح بجوار قعطبة وتقدمنا الي الشمال وكانت اوامر قيادتنا ان لا نأخذ مسمار واحد والحمد لله كنا نظفييين بل وارتاح الاهالي عندما دخل الجيش الجنوبي إلى المنطقة بعكس الشماليين عندما دخلوا المناطق الجنوبية لم نقل هذا فئ او سبايا في عام ١٩٩٤ نهب الشماليون المؤسسات ونهبوا ثروات الجنوب والأرض والعرض.

كيف ترى الوحدة اليمينة؟

وحدة ضم والحاق جاءت نتيجة الصراعات الجنوبية وكان على عبدالله صالح لديه ظروف سياسية ولذلك دخلنا الوحدة بدون استفتاء وحدة دولتين كل دولة لها نظام نظامنا دولة مدنية ونظام اشتراكي والدولة الأخرى دولة قبائل وعساكر وعملتنا مختلفة

كان هناك بنود لاتفاقية السلام شممنا منها الغدر من الشماليين وبمجرد سفر على سالم البيض إلى عمان قام على عبدالله صالح بشطب وتغيير كافة الاتفاقيات وهنا اعترض على سالم البيض وقال هناك شروط لاتفاقنا وانتم خالفتوها وكثير من الشهداء الذين قتلوا مثل الشهيد ماجد الصبيحي وغيرها من القيادات الجنوبية التي تمت تصفيتها فطالب على سالم البيض بإجراء تحقيق في تلك الوقائع فرفض على عبدالله صالح وبدا يجهز للحرب واصحابنا كانت لهم نوايا حسنة

هل هناك أيادي جنوبية ادت للوحدة؟

هناك بعض المستوطنين الشماليين الذين تدرجوا في المناصب السياسية داخل الجبهة حتى وصلوا لمناصب قيادية مثل الرئيس وهم كانت لهم أطماع في ضم وإلحاق الجنوب بالشمال والإستيلاء على خيراته، وتلك الأطماع بدأت بعد الإستقلال مباشرة حين غيروا إسم الدولة لدولة اليمن الشعبي الديمقراطي، ولم يكن في إسم الجنوب العربي مصطلح اليمن هم من أدخلوه، وخلال مفاوضات الوحدة قال لهم الرئيس علي عبد الله صالح هل كانت تصلكم الرواتب بشكل صريح.

لماذا كانت الهزيمة الساحقة في عام ١٩٩٤؟

عندما دخلنا في الوحدة سلمنا اسلحتنا وسلمنا جيشنا وقاموا لتقطيع جيشنا وضموا مع كل لواء لواء اخر شمالي وقاموا بفتنة بين الجنوبيين بعضهم البعض بين الزمرة والتخنة في صنعاء من خلال جهاز الأمن القومي فأصبح جزء من الجنوبيين هم من ادخلوا الشماليين إلى عدن ودخلوا اسلحتنا معهم وقواتنا معهم وكل شيء معهم كل اسلحتنا التي كانت موجودة بالمخازن بما فيها الطائرات والصواريخ وأصبح الجنوب خالي من السلاح حتى أصبحت وحدة ضم والحاق كوادرنا اخرجوها من القوات المسلحة وكوادرنا المدنية اخرجوها من وظائفها.

ما هو دورك أثناء حرب 1994 لحماية العاصمة عدن؟

كنت مسئول في تعز وعندما حدثت المكايدات السياسية بين القيادات الجنوبية والقيادات الشمالية إنتقلت للجنوب وتسلمت قائد شرطة التواهي وإشتركت في الحرب على الجبهات، وأخر جبهة كنت قائد جبهة المطار، واستمررت في المقاومة لمدة 5 أيام وأنا يبالمطار وهم بخور مكسر في معسكر ردفان، وهم أعلى من المطار، وكنت أحمي المطار بتكليف من هيثم قاسم، هذا المناضل البطل، ومن محمد علي أحمد، وكان معي سرايا ومواطنين، ولم يدخلوا إلا بعد أن سلمت عدن، وسأل علي عبد الله على قائد جبهة المطار وطلب أن أمثل امامه وسأل عن القوة التي معي ففوجئ إنها سريتين وبعض المواطنين،

هل الأسلحة الموجودة الآن مع الحوثيين هي أسلحة الجيش الجنوبي؟

الحوثيين يستخدمون صواريخ إيرانية وضريوا بها أهداف سعودية واماراتية أثناء الحرب ولكن صواريخنا ضربونا بها في حرب ١٩٩٤ َوالتي سلمناها بحسن نية خذلونا واستغلوا طيبتنا وضريوا بهذه الصواريخ وضربوا عدن استخدموا كل أنواع الاسلحة التي سلمناها ضدنا واباحوا العرض والدماء ونهبوا الأرض ونهبوا مصانعنا.

هل هناك أطراف ساعدت الجيش الشمالي في دخول عدن؟

أول من دخل القاعدة هو الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولولاه ما دخلوا عدن، ولولا الصراعات الجنوبية الجنوبية ما كان السقوط، وهذه هي المصيبة، وأنا أدعوا الموجودين الأن في السلطة أن يعودوا لرشدهم، ولن نهمش أحد وكلنا جنوبيين والأرض تسع الجميع

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