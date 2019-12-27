السعودية | هيئة الترفيه تنفي ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية 2020 م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه تنفي ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية 2020 م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات نفت الهيئة العامة للترفيه ترخيصها لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم في محافظة حريملاء بالرياض Advertisements والذي تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل , واكدت الهيئة العامة للترفيه انه تم احالة المنظم لإمارة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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