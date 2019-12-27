شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : ثلث المجتمع السعودي" شباب" والان نبدء بالتفاصيل
- المملكة أعلى دول مجموعة العشرين في معدل النمو السكاني
- 55.13 % نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم
- نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98,43%
- 35,83% نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل على علاقتهم الاجتماعية
- ضبط هذا الفضاء الالكتروني ضرورة لمواجهة الحملات المغرضة من أعداء المملكة
كشف مسح تنمية الشباب السعودي لعام ٢٠١٩م ،الصادرعن الهيئة العامة للإحصاء ، أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من ( 0 - 34 ) سنة من اجمالي السكان ( 67.02% ) فيما تبلغ للفئة العمرية (15-34) سنة (36,70%) من إجمالي عدد السكان .. لذلك :
ويشير هذا المسح إلى أن أكثر من ثلث المجتمع السعودي ( شباب ) ، أى أن المجتمع السعودي مجتمع شاب ، وأعلى دول مجموعة العشرين في معدل النمو السكاني ، لذالك الشباب هم الحل الأول لجميع التحديات .
وذكرالمسح أيضا أن (55.13%) نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية ، لذلك فإن الجهود الحكومية في القضاء على البطالة ليست فقط في توفير الوظائف وإنما بدعم الشباب أصحاب العمل ليمتلكوا أعمالهم الخاصة ، ولأن الاقتصاد يعتمد على المنشأت الصغيرة بشكل كبير، لذا تعمل الجهات الحكومية على دعم أصحاب العمل الشباب .
وأوضح السح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ، بلغت (98,43%) وهذا معناه أن جميع الشباب السعودي تقريباً يتواجدون في مواقع التواصل الاجتماعي ( يؤثؤون ويتأثرون بها ) ، وهنا تأتي أهمية أنظمة الجرائم المعلوماتية وغيرها لضبط هذا الفضاء ، خاصة وأن الحملات المغرضة من أعداء هذا البلد تتكثف في تلك المواقع .
وقال التقرير أيضا أن نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية (35,83%) ، لذلك مواقع التواصل ليست فقط للمتعة ، وإنما وسائل تأثر على العلاقات الإنسانية سلباً أو ايجاباً ، والذي يحدد ذلك هو مقدارالوعي لدى الشباب.
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