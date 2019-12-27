شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : ثلث المجتمع السعودي" شباب" والان نبدء بالتفاصيل

- الفئة العمرية من 15- 34 سنة تبلغ 36,70% من إجمالي عدد السكان

- المملكة أعلى دول مجموعة العشرين في معدل النمو السكاني

- 55.13 % نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم

- نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98,43%

- 35,83% نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل على علاقتهم الاجتماعية

- ضبط هذا الفضاء الالكتروني ضرورة لمواجهة الحملات المغرضة من أعداء المملكة

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كشف مسح تنمية الشباب السعودي لعام ٢٠١٩م ،الصادرعن الهيئة العامة للإحصاء ، أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من ( 0 - 34 ) سنة من اجمالي السكان ( 67.02% ) فيما تبلغ للفئة العمرية (15-34) سنة (36,70%) من إجمالي عدد السكان .. لذلك :

ويشير هذا المسح إلى أن أكثر من ثلث المجتمع السعودي ( شباب ) ، أى أن المجتمع السعودي مجتمع شاب ، وأعلى دول مجموعة العشرين في معدل النمو السكاني ، لذالك الشباب هم الحل الأول لجميع التحديات .

وذكرالمسح أيضا أن (55.13%) نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية ، لذلك فإن الجهود الحكومية في القضاء على البطالة ليست فقط في توفير الوظائف وإنما بدعم الشباب أصحاب العمل ليمتلكوا أعمالهم الخاصة ، ولأن الاقتصاد يعتمد على المنشأت الصغيرة بشكل كبير، لذا تعمل الجهات الحكومية على دعم أصحاب العمل الشباب .

وأوضح السح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ، بلغت (98,43%) وهذا معناه أن جميع الشباب السعودي تقريباً يتواجدون في مواقع التواصل الاجتماعي ( يؤثؤون ويتأثرون بها ) ، وهنا تأتي أهمية أنظمة الجرائم المعلوماتية وغيرها لضبط هذا الفضاء ، خاصة وأن الحملات المغرضة من أعداء هذا البلد تتكثف في تلك المواقع .

وقال التقرير أيضا أن نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية (35,83%) ، لذلك مواقع التواصل ليست فقط للمتعة ، وإنما وسائل تأثر على العلاقات الإنسانية سلباً أو ايجاباً ، والذي يحدد ذلك هو مقدارالوعي لدى الشباب.