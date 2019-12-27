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ضبط مواطن يسرق محتويات السيارات بعد تهشيم زجاجها بالقصيم

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2019-12-27

ضبط مواطن يسرق محتويات السيارات بعد تهشيم زجاجها بالقصيم

بحوزته 20 بطاقةٍ مصرفيةٍ مختلفة

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة القصيم القبض على مواطن ثلاثيني بعد تورطه في عدد من جرائم سرقة محتويات المركبات.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات ، وتحطيم زجاجها ، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية ، والعثور على عدد عشرين بطاقةٍ مصرفيةٍ مختلفة كانت بحوزته ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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