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2019-12-27 فيديو.. خطيب جمعة يشكر وزير التعليم متابعات الخليج 365 - الزلفي وجه إمام وخطيب جامع ابن عثيمين بالزلفي الشكر لوزير التعليم الدكتور، حمد آل الشيخ، على توجيهه بتأخير موعد الاختبارات يوم أمس الخميس لما بعد كسوف الشمس حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.



وقال إمام المسجد في خطبة الجمعة، اليوم، إن وزارة التعليم حرصت على صحة وسلامة الأطفال الذين كان يمكن أن يدفعهم الفضول إلى النظر في الشمس وقت الكسوف وتعريض أعينهم للخطر. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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