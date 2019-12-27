بالأرقام .. السعودية فتية 67 % من المواطنين تحت سن 34

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

بلغت نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من ( 0 – 34 ) سنة من إجمالي السكان ( 67.02% ) فيما تبلغ للفئة العمرية (15-34) سنة (36,70%) من إجمالي عدد السكان، بحسب نتائج مسح تنمية الشباب لعام 2019 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الجمعة.

المجتمع السعودي مجتمع شاب

وتؤكد هذه الأرقام أن المجتمع السعودي مجمع شاب، وأعلى دول مجموعة العشرين في معدل النمو السكاني، لذا فإن طموحات المملكة ستتحقق بهؤلاء الشباب حيث إن أكثر من ثلث المجتمع السعودي شباب، لذلك هم الحل الأول لجميع التحديات.

الشباب يقود ريادة الأعمال

وأظهرت نتائج المسح كذلك أن نسبة الشباب أصحاب الأعمال الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية في المملكة بلغت 55.13% ما يعني أن الجهود الحكومية في القضاء على البطالة ليست فقط في توفير الوظائف وإنما بدعم الشباب أصحاب العمل ليمتلكوا أعمالهم الخاصة حيث يعتمد الاقتصاد على المنشآت الصغيرة بشكل كبير، لذا تعمل الجهات الحكومية على دعم أصحاب العمل الشباب.

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الشباب السعودي ومواقع التواصل

وكشف المسح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت (98,43%) ما يعني أن جميع الشباب السعودي تقريبًا يتواجدون في مواقع التواصل الاجتماعي يؤثرون فيها ويتأثرون بها وهنا تأتي أهمية أنظمة الجرائم المعلوماتية وغيرها لضبط هذا الفضاء.

التأثير السلبي والإيجابي لمواقع التواصل

ولما كان جميع الشباب السعودي تقريبًا يتواجدون في مواقع التواصل الاجتماعي، نجد الحملات المغرضة من أعداء هذا البلد تتكثف في تلك المواقع بهدف استهداف الشباب الذين هم عصب الأمة ومستقبلها.

وكشف المسح أن نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 35,83% لذلك فإن مواقع التواصل ليست فقط للمتعة، وإنما وسائل تأثر على العلاقات الإنسانية سلبًا أو إيجابًا والذي يحدد ذلك هو مقدار الوعي لدى الشباب.

يذكر أن نتائج المسح أظهرت أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية (15-34) سنة بلغت (36,70%) من إجمالي عدد السكان، بلغ نسبة الذكور منهم (51,03%)، بينما بلغت نسبة الإناث (48,97%)، وكشفت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين واجهوا صعوبات خلال التعليم بلغ (31,75%) نسبة الذكور منهم (31,86%)، ونسبة الإناث (31.64).

وأوضحت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت (98,43%) بلغت نسبة الذكور منهم (98,63%)، ونسبة الإناث (98,22%)، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية (35,83%) بلغت نسبة الذكور منهم (36,81%) ونسبة الإناث (34,80%)، كما بلغت نسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية (19,21%) نسبة الذكور منهم (23,17%)، ونسبة الإناث (15.09%).

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