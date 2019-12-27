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2019-12-27 قصة سجين.. الفزعة تقود محمد إلى السجن بسن العشرين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements لم يكن محمد يدري أن السلاح الأبيض الذي يحمله والمسدس المحشو بأربعة طلقات سيقودانه إلى السجن بعدما أساء استخدامهما. ونشر السناب الأمني في وزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن جانبًا من قصة السجين ذي العشرين عامًا الذي لجأ إلى استخدام السلاح وقت الغضب لكنه لم يحسب للأمر حسابه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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