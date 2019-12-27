طقس السبت .. غيوم وضباب على معظم المناطق

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا، غدًا، على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة.

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كما يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال وشرق المملكة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة بينما ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.

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