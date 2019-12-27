تفاصيل اجتماع فلسطيني سعودي بشأن ترتيبات موسم الحج المقبل

التقى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح المشاط، في مكة المكرمة، وناقشا الترتيبات اللازمة لموسم الحج المقبل.

ونقل ابو الرب، في بداية اللقاء، تحيات وشكر القيادة الفلسطينية الى القيادة والحكومة والشعب السعودي الشقيق على الدعم المتواصل اتجاه قضيتنا الوطنية الفلسطينية، ولكل ما يتم تقديمه خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

واستعرض أبو الرب ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني بشكل عام والمقدسات الاسلامية والمسيحية بشكل خاص ومدينة القدس من انتهاكات متواصلة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتطرق إلى مجريات العمل والتحضيرات التي بدأت بها وزارة الأوقاف، بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء محمد اشتية هذا العام وبشكل مبكر، خاصة استئجار الفنادق وما رافقها من توفير الخدمات اللازمة للحجاج والتي تسهل عليهم أداء مناسك الحج.

وأكد أبو الرب التزام بعثة الحج الفلسطينية بكافة الانظمة المعمول بها في ترتيبات الموسم والتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأن فلسطين عاقدة العزم على المضي قدما في الحصول على كافة الخدمات التي تؤمن للحاج الفلسطيني المكانة التي تليق به وتوفر له الراحة في مختلف المراحل سواء في النقل أو السكن أو الخدمات.

Advertisements

كما أشاد ابو الرب والوفد المرافق، بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعوائل الشهداء والتي تأتي في كل عام للتخفيف عن ذوي الشهداء وخدمتهم ومساعدتهم لأداء الفريضة.

بدوره رحب المشاط بوفد فلسطين ناقلا تحيات وزير الحج وأركان الوزارة، مشيدا بالجهد الذي تبذله دولة فلسطين في وضع ترتيبات الحج والتي استطاعت بعثة الحج الفلسطينية من خلالها تسجيل مرتبة متقدمة أمام بعثات الحج، الأمر الذي كان واضحا من خلال وسائل النقل والفنادق والترتيبات التي تقدمها البعثة الفلسطينية للحجاج.

وأكد المشاط الاهمية التي توليها المملكة لحجاج فلسطين والحرص على اداء الحجاج لمناسكهم بسهولة ويسر .

وفي نهاية اللقاء جرى توقيع بروتوكول الحج للموسم المقبل.