جريمة بشعة .. تفاصيل مقتل امرأة “خنقا” على يد زوجها “المدمن” والجاني يصدم المحكمة باعترافاته

رفضت محكمة سعودية قبول العفو من أولياء الدم في قضية قتل زوج لزوجته عمدا وقررت إيقاع عقوبة حد الغيلة وقتله حدا. وإن المتهم قتل زوجته خنقا ثم نقلها ملفوفة في بطانية بـ”شنطة سيارة” إلى المستشفى، زاعما أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية. وكشف الطب الشرعي عن تعرض المغدورة للضرب والخنق، ليعترف الجاني بأنه اشتبك مع زوجته وهو في حالة غير طبيعية بسبب مرضه النفسي وإدمانه المخدرات.

وأوضح في اعترافاته بأنه خنقها ليلا ولا يذكر كيف حدث ذلك، وفي اليوم التالي وجدها جثة هامدة، وطلب منها أن تعد له الإفطار!وقال المتهم إنه لا يعرف سبب الشجار، وكيف فارقت المغدورة الحياة، بسبب أمراضه النفسية وهلاوسه الناتجة عن تعاطي المخدرات.. وفي سياق متصل، أصدرت مستشفى الصحة النفسية بالطائف تقريرا قالت فيه إن القاتل يعاني ضلالات اضطهادية وفصام عقلي واكتئاب وتدهور في القدرات العقلية، فيما طلبت النيابة العامة قتل الزوج حدا، وقدمت 11 دليلا وقرينة. ‏واعترف الزوج أمام المحكمة قائلا: “قتلتها خنقاً بوجود أطفالي الـ4 وهم نائمون، لم يكن بيني وبينها عداء أو خلاف.. كنت وقتها متعاطيا المخدرات”.