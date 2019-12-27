قدمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اعتذارها عن التغريدة الرياضية غير الموفقة التي ردت بها الشركة التي تدير حساب المهرجان على تغريدة رياضية وأساءت من خلالها لنادٍ رياضي من أندية الوطن الغالية.
وكانت التغريدة المسيئة قد أثارت استغراب الشارع الرياضي وسط مطالبات بمحاسبة المتسبب فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الإبل يعتذر عن تغريدة التعصب الرياضي ويؤكد: التغريدة أساءت لناد غال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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