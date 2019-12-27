مهرجان الإبل يعتذر عن تغريدة التعصب الرياضي ويؤكد: التغريدة أساءت لناد غال

قدمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اعتذارها عن التغريدة الرياضية غير الموفقة التي ردت بها الشركة التي تدير حساب المهرجان على تغريدة رياضية وأساءت من خلالها لنادٍ رياضي من أندية الوطن الغالية.

وكانت التغريدة المسيئة قد أثارت استغراب الشارع الرياضي وسط مطالبات بمحاسبة المتسبب فيها.