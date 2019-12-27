بالفيديو.. شخص يوثّق لحظة اعتدائه على كاميرا ساهر بحائل

وثّق مقطع فيديو متداول -عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة- قيام شخص بتوثيق اعتدائه على كاميرا «ساهر»، في أحد شوارع مدينة حائل.

ويظهر في المقطع المصور صوت شخص يسير على أحد الأرصفة بحائل، وهو يستنكر وضع كاميرا ساهر وراء شجيرات صغيرة.

وزعم -خلال الفيديو- أنه لا داعي لوضعها هنا؛ لأن الشارع شبه خال والسرعة 60 كلم/س، قبل أن يمسك بالكاميرا ويرميها على الأرض.

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ولم يظهر وجه المعتدي على كاميرا ساهر في الفيديو المتداول، الذي أثار غضب المغردين بسبب ارتكابه مخالفة نظامية.

وعبّر المغرّدون عن دهشتهم من جرأته في تصوير عملية الاعتداء على كاميرا ساهر، مطالبين بالقبض عليه وتطبيق النظام بحقه.