كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراءات المتبعة عند التقدم لطلب الخدمات المتعلقة بإثبات الزواج، في حال وجود مطالبات مالية أو مخالفات مرورية أو إيقاف الخدمات.
وأوضحت «الأحوال المدنية» أن الشخص الراغب بالتقدم بطلب إثبات واقعة زواج لا يلزمه تسديد المخالفات المرورية، في حين أن إدراج اسم الزوجة في «سمة»، بسبب مطالبات مالية وإيقاف خدماتها لا يؤثر في حال الزواج ولا يعيق ذلك، كما أن إيقاف الخدمات لا يمنع إضافة الأبناء، ويمكن للزوجة التقدم لإضافة أبنائها في سجلّ زوجها.
وأشارت «الأحوال المدنية» إلى أنه عند الرغبة بالزواج أو إصدار كارت العائلة لأول مرة يتم حجز موعد إلكترونيّ، واختيار تسجيل واقعة زواج وإرفاق المستندات المطلوبة في تذكرة الموعد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية»: مخالفات المرور لا تؤثر على «إثبات الزواج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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