تعليم عنيزة توقع 10 مذكرات مع قطاعات حكومية وخيرية ومراكز للتعلم والتدريب

وقعت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، صباح الخميس، بمبنى المحافظة، برعاية ومباركة من محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، 10 مذكرات تفاهم مع مجموعة من القطاعات الحكومية والخيرية ومراكز للتعلم والتدريب، وذلك لتعزيز وتطوير دور الإدارة في المشاركة في خدمة المجتمع بالمحافظة وتحقيقا لغايات رؤية 2030. ووقع من جانب الإدارة خالد بن جايز الحربي مدير إدارة التعليم بعنيزة، على هذه المذكرات مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عنيزة، ودار التربية الاجتماعية بعنيزة، وكذلك مجمع السلام الطبي العام، وجمعية فائض للمساعدات العينية بمحافظة عنيزة، إضافة إلى جمعية إبداع للموهبة، وشركة أرض الابتكارات للخدمات التجارية، والمركز المثالي للتدريب، ومركز تطوير الكوادر. وبارك محافظ عنيزة، عقب توقيع مذكرات التفاهم، الجهود المباركة لإدارة التعليم بعنيزة والتي أثمرت ما نشهده اليوم من توقيع هذه الاتفاقيات والتي ستعود بإذن الله على المجتمع بالمنفعة، لافتًا إلى أن هذه الشراكات هي استمرار لعملية التميز التي ستساهم في دعم التعليم، وتحفيز المعلمين والطلاب والأسر، سائلا الله التوفيق للجميع. وتأتي مذكرات التفاهم الموقعة من مبدأ التعاون والشراكة وصولاً لتحقيق غايات ومضامين الرؤية الوطنية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ولرغبة كافة الجهات في مزيد من تكامل الرؤى والأدوار. وتهدف الشراكات التي أبرمتها إدارة التعليم ومدارسها، كونها مؤسسات تربوية وتعليمية حكومية، لتعزيز التعاون مع القطاع الحكومي والخاص وجهات القطاع الثالث (غير الربحي)، وما ترسخه من قيم وكفاءات ومهارات أكاديمية وحياتية للنشء في وطن الخير والإسلام والسلام. كما تهدف لنشر الوعي والمعرفة بين أبناء المجتمع وسط بيئة محفزة، لتترجم بذلك رؤية قادة البلاد - حفظهم الله - وسياسة التعليم في مملكتنا الغالية، حيث يشترك في ذلك الدور الهام جهات حكومية وأهلية وخيرية «غير ربحية»، بدور مكمل لرفع شأن المواطن السعودي المسلم وممارساته الإيجابية البناءة، وتهيئة بيئة محفزة على العمل والإبداع والإنتاج، إضافة إلى السعي لتجويد الخدمات المقدمة في صور من التلاحم والتكافل والتكامل المؤسسي المجتمعي، هدفها بناء هوية وطن بقيم إسلامية خالدة. وفي الختام، كرم محافظ عنيزة شركاء التعليم الذين وقعوا مذكرات تفاهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم عنيزة توقع 10 مذكرات مع قطاعات حكومية وخيرية ومراكز للتعلم والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.