السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يطلق نظام " فيدا " الطبي بمستشفى البدائع



القصيم 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم اليوم، نظام فيدا الطبي في مستشفى البدائع العام بعد أن تمت تهيئة النظام وتدريب جميع العاملين، وتفعيله بالأقسام الطبية، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 .

وأكد التجمع الصحي بالقصيم ، بأن التحول في الخدمات الصحية الإلكترونية يمضي قدمًا في مكونات التجمع الصحي، ومن بينها نظام فيدا الطبي الذي يساعد الأطباء في مراحل التشخيص وتحليل البيانات والتحاليل الطبية ، ووضع الخطط العلاجية المثلى المراجع، بالإضافة إلى قيام النظام بإصدار التنبيهات اللازمة للطاقم الطبي والتي تسهم في تجويد الخدمات الطبية بكفاءة عالية والحد من استخدام التعاملات الورقية، وتوثيق جميع بيانات المرضى والرجوع إليها عند الحاجة.

ولفت التجمع الصحي بالمنطقة، بأن تفعيل البرامج والأنظمة الإلكترونية بالمنشآت الصحية سيسهم بخدمة المستفيدين ، وتحقق أهداف وزارة الصحة ، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 حرصًا على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

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