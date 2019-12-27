

صبيا 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

هطلت الليلة الماضية،أمطار متفرقه على منطقة جازان شملت مركزي قوز، الجعافرة، والعالية وقرى السلامة العليا والسلامة السفلى، والعزامة والمجديرة والنقاش وعدد من القرى التابعة له.

جعله الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.

//انتهي//

15:05ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار متفرقه على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.