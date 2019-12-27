السعودية اليوم / رئيس القطاع الجنوبي لخدمات المياه وأمين منطقة جازان يبحثان سبل التعاون بين الأمانة ومياه جازان



جيزان 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

التقى رئيس القطاع الجنوبي لخدمات المياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري ومدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس، أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان بمكتبه بأمانة منطقة جازان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والخطط و الاستراتيجيات الكفيلة بإنجاح عمل أمانة منطقة جازان والإدارة العامة لخدمات المياه بجازان و يسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمانها للمواطن والمقيم بالمنطقة بمختلف محافظاتها.

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14:25ت م

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