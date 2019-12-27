فيديو.. العم جبران يصنع الأواني من الحجر

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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على مدى 35 عامًا يمارس العم جبران هوايته في صناعة الأواني الحجرية، حيث يقضي معظم وقته في البحث عن الحجر المناسب في جبال تهامة.

وقال العم جبران لبرنامج من السعودية إنه يقضي معظم وقته في البحث عن نوعية الحجر المطلوب والذي يستخدمه في صناعة الأواني وبعدما يعثر عليه يقوم بتقطيعه بالشكل والحجم المطلوب.

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