مريم خان أول دبلوماسية هندية لدى المملكة

2019-12-27

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

بدأت العديد من الدول في إرسال الدبلوماسيات النساء لدى المملكة، ومنهن همنة مريم خان، 27 عامًا، أول دبلوماسية هندية لدى المملكة.

اُختيرت مريم خان، كأول مبعوثة ضمن بعثة دبلوماسية هندية في جدة، والثانية في منطقة الخليج، وجاء اختيارها بعد دراسة متأنية لتمكين المرأة في سيناريو التغييرات الاجتماعية التي تنتهجها المملكة ضمن رؤية 2030.

المهام المتوقعة من مريم خان:

1- وبحسب موقع تيلانغانا توداي، تم تعيين مريم خان لهدفين رئيسيين الأول: تعيينها في الجناح التجاري حيث تلعب دورًا أكبر في تعزيز الصادرات الهندية.

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2- ومن المتوقع أن تلعب مريم خان دورًا نشطًا نيابة عن الهند، في الإعداد لقمة مجموعة العشرين القادمة في المملكة.

ونشرت مريم خان عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورًا من عملها الجديد ومقابلات مع شخصيات سعودية من غرفة جدة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الإمكانات فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين البلدين.

يُذكر أن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري للهند، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية بينهما 27.48 مليار دولار في الفترة بين 2017-2018، بالإضافة إلى استثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار بين البلدين.

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