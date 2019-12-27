السعودية | بالصور.. قصة رحالة روسي يلاحق الكسوف حول العالم

شكرا لقرائتكم بالصور.. قصة رحالة روسي يلاحق الكسوف حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع رحالة روسي آلاف الكيلومترات، لملاحقة الكسوف حول العالم، متنقلاً من نيوجيرسي الأميركية حتى وصل إلى الأحساء شرق السعودية، لتوثيق الكسوف الحلقي النادر الذي حدث مع شروق يوم أمس.

الرحالة "إلكسندر" ذكر لـ"العربية.نت" أنه زار أكثر من 110 دولة حول العالم، ووثق الكسوف في 11 دولة مختلفة، حيث يعمل على رصد التغيرات الفلكية وتصويرها بهدف التعاون مع المراكز البحثية، حيث شارك مؤخراً في ندوة متخصصة بجامعة الملك فيصل عن حالات الكسوف واستعرض تجاربه المختلفة التي رصدها على مستوى العالم.

وبين إلكسندر، بأنه شاهد في الأحساء أجمل كسوف في حياته، وهو الكسوف الحلقي، حيث استخدم أدوات باهظة، لالتقاط حزمة من الصور، ومشاهدة الظاهرة الفلكية بوضوح مجاوراً لجبل الأربع بعد ساعات من الترقب.

الرحالة الروسي أبدى إعجابه بالتطور العلمي الكبير الذي تشهده السعودية، بالإضافة إلى تسهيل دخول السياح لاستكشاف المعالم، فالمواقع التي زارها في الأحساء، جذبته كثيراً ويسعى في عام 2020 للوصول إلى 14 دولة تشهد الكسوف.