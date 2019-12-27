شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هل تذكرون الشاب السعودي الذي تحرش بـ‘‘مؤخرة فتاة’’ ترقص في مهرجان ميدل بيست بالرياض؟ ‘‘شاهدوا كيف كان مصيره اليوم‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بكل جراءة .. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تكشف ما يحدث للزوجة ’’ليلة الدخلة’’ وتنبش أسرار فتح ‘‘البطيخة’’ العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت اعتقال البشير ومقتل الرئيس الراحل ’’صالح’’ تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية عام 2020 شاهد

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