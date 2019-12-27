السياري: 3 أشهر ويبدأ تدريب السيدات على القيادة بعسير

تستعدّ مجموعة السياري، والإدارة العامة للمرور، لافتتاح مدرسة تعليم قيادة المركبات في عسير، والمخصّصة لتعليم النساء على القيادة؛ حيث يُنتظر افتتاحها قريبًا.

ويتم -من خلال المدرسة- تقديم خدمات التعليم النظريّ والمحاكاة والتدريب العمليّ لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبيّ متقن وعالميّ.

وتحدّث لـ«عاجل» ممثل مجموعة السياري، خالد بن سليمان السياري، لتعليم قياده السيارات، موضحًا تفاصيل افتتاح مدرسة القيادة.

وأوضح السياري، أن مجموعة السياري لتعليم قيادة السيارات تعمل منذ أكثر من 4 عقود، حيث إنها بدأت عام 1399هـ، وكانت وما زالت تعمل على تطوير الأساليب التعليمية الحديثة، وذلك لأننا ننظر إلى أن هذا العمل هو أمانة وفيه حفظ للأرواح بعد مشيئة الله.

وقال السياري: «انطلقنا للبدء بمدرسة قيادة للسيدات بعسير، ومن الطبيعي أن يواجه أي عمل بعض العقبات، ومنذ العام الماضي -وحتى الآن- نعقد اجتماعات دورية مع الإدارة العامة للمرور، لحل جميع العقبات». وتابع: «لا أنسى أن أشكر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لمتابعته الشخصية واهتمامه في العمل وتضافر الجهود، وكذلك مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة اللواء محمد البسامي، والمقدم عبدالله العمري، بتوجيهاتهم واهتمامهم بكل التفاصيل، وأيضًا مدير مرور منطقه عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني».

وأضاف السياري: أعلنا أنه خلال ثلاثة أشهر من الآن، ستكون مدرسة القيادة للسيدات جاهزة، ونأمل أن تكون الفترة كافية، لأننا نعمل ليلًا ونهارًا، وبداية شهر شعبان سوف يتم استقبال المتدربات لتعليم قيادة السيارة.

وتابع بأنه توجد بعض المنشآت قائمة وحديثة ومتطورة، وتوافق الرؤية ومتطلبات المرور بمبنى القيادة الحالي، ولكن سيتم استحداث مبانٍ خاصة للنساء.

واستطرد السياري، سيكون هناك تدريب أيضًا للرجال، وآلية التدريب تختلف عما كانت في السابق للرجال، كما سيتم توحيد الآلية للرجال والنساء في تعليم قيادة السيارة، وستكون آلية حديثة لما يتوافق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

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وأشار السياري، إلى أن أغلب مدارس القيادة للسيارات للنساء بالمملكة أبرمت عقد استمرارية مع شركة خارجية لعمل جميع المخططات، ووضع آلية للتدريب بأحدث الاجهزة والمعدات التي تسهل من التدريب، وتجعل مخرجات المدارس أفضل مما كانت عليه في السابق.

وأضاف أنه يوجد تعاون مع شركة إماراتية في التصاميم، حيث يوجد توحيد لتصاميم مدارس القيادة بالمملكة، عبر الشركة الإماراتية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأبان السياري، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن استقبال الفاحصات والمدرّبات بالمدرسة، وكذلك الإعلان عن كل التفاصيل قبل نهاية التطوير بفترة قليلة، وستستقطب المدرسة سيدات ذات خبرة لتدريب المدربات والموظفات والفاحصات قريبًا.

وقال السياري: «إن مدرستنا تستقبل الرجال والنساء -كلًّا بقسمه الخاص للتدريب- بعكس المدرسة الأولى التي أعلن عنها ستكون مدرسة بحتة للنساء فقط، بمعنى أنه سيتم افتتاح مدرستين بأبها للنساء، وبذلك ستكون تحت إدارتنا أربع مدارس، وجميعها ستفتح بعد ثلاثة أشهر، ثلاثة منها في عسير (أبها، محايل عسير، بيشة)، وواحدة في الشمال في حفر الباطن».

وتابع قائلًا: إن «مساحة مدارس القيادة لدينا متفاوتة، والطاقة الاستيعابية لم يعلن عنها حتى الآن، والسيارات التي ستكون في المدرسة للتدريب غير محددة، لكن يشترط أن تكون 2000 حصان، ويتم توفير عدد من السيارات الكافية للمدرسة من أي شركة للسيارات الموجودة».

من جانبه، أوضح لـ«عاجل» مدير مدرسة تعليم قيادة السيارات بأبها، سعيد الأحمريّ، أن المدرسة ستقدم للمواطنين والمقيمين كل الامكانات التي تسهم في رفع مستوى وكفاءة السائقين لزيادة الأمان في الشوارع والطرقات.

وأضاف الأحمري، أنه سيتم تقسيم المدربين على حسب مستواهم على دورات طويلة وقصيرة المدى، ومن خلالها يتم إعطائهم دورات مكثفة عن المركبات والقيادة الآمنة داخل المدن وخارجها، وتعريفهم بالإشارات المرورية وعلاماتها ودلالاتها، من خلال مؤهلين مدربين وتحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة وقسم المرور فيها.

وأكد الأحمري، أن هناك أيضًا تدريبًا على الدرّاجات النارية وعلى السيارات المعدّات الكبيرة، ومن يجتاز اختبار القيادة يتسلّم الرخصة، والمتعثرون يتم إعادة توجيههم مرة أخرى، ولا يتم إجازتهم إلا بعد تمكّنهم من المهارات الاساسية المطلوبة للقيادة.