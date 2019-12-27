انتهى القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، بمنطقة جازان، في مقره بحي السويس؛ من توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض، لصالح أسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، مساهمةً من اللجنة في التخفيف من معاناتهم.
وتشمل الدفعة -وفقًا لرئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري- 52 أسرة من مدينة جازان ومحافظات المنطقة، بعدما اتضح عبر البحث الاجتماعي حاجتهم الماسة إلى المساعدة العاجلة، وتم الصرف بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل أسرة بقيمة إجمالية 156 ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر قيمتها 156 ألف ريال.. إعانات لأسر سجناء «المحكوميات الطويلة» بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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