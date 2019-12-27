

المدينة المنورة 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع أمس ،وذلك بمقر الجامعة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الشراكة بين جامعة طيبة وفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة، وسبل تفعيلها وتطويرها لخدمة المصلحة العامة.

وثمن الدكتور المطوع لمدير الجامعة ما أبداه معاليه من استعداد للتعاون وبناء شراكات مستقبلية بين الجامعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

// انتهى //

13:42ت م

0035





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة طيبة يستقبل مدير السعودية اليوم هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.