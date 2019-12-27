

إسلام آباد 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن نجاحها في تفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة - فرع جنوب آسيا - إثر اعتقالهم خلال عملية أمنية تم تنفيذها في مدينة كوجرانواله بإقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية أن العملية تم تنفيذها بالتعاون بين وحدة مكافحة الإرهاب وأجهزة الأمن والمخابرات الوطنية.

وبيّن أن أجهزة المخابرات كان ترصد تحركات المعتقلين منذ أشهر، حيث انتقلوا مؤخراً من مدينة كراتشي إلى مدينة كوجرانواله لتشغيل خلية إعلامية تابعة لتنظيم القاعدة وجمع التبرعات للتنظيم، وكانوا يعدون لشن هجوم إرهابي على قوات الأمن في كوجرانواله.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم أجهزة حاسب آلي وأجهزة اتصالات وعبوات وسترات ناسفة وأسلحة.

كما أوضح أن المعتقلين كانوا يقومون أيضًا بإرسال أموال التبرعات إلى القيادة الرئيسة للتنظيم في أفغانستان.

// انتهى //

13:38ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تعتقل خمسة إرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.