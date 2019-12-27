السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملاتها الرقابية على المرافق التجارية



الطائف 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية حملتها التفتيشية على المرافق التجارية، وذلك ضمن برنامج مكثف يهدف إلى ضبط المخالفات والتجاوزات للأنظمة والتعليمات، وتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالمستهلك.

وجرى خلال الحملة إقفال بعض النشاطات المخالفة للتعليمات والاشتراطات البلدية (4 مرافق تجارية) لحين تصحيح أوضاعها، كما ضبطت الفرق الرقابية خلال الجولة مخالفات صحية متنوعة بمرافق تقديم الأطعمة، منها ضبط لحوم يظهر عليها علامات التلف والفساد، وتدني مستوى النظافة بمواقع الاعداد للأطعمة، وعرض وحفظ اللحوم والأغذية بطريقة غير صحية، وأثبتت الكشوف عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية،إضافة إلى انتهاء بعض التراخيص المهنية لمزاولة الأنشطة والشهادات الصحية للعاملين.

وشملت متابعة مراقبي بلدية شرق الطائف الفرعية أكثر من 65 نشاطاً ومرفقاً تجارياً خلال اليومين الماضيين ضمن جهود وكالة الخدمات والبلديات الفرعية لمعالجة المخالفات الصحية للمنشآت التجارية المتعلقة بصحة المستهلك، ومتابعتها بشكل دوري حيث يشمل البرنامج المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات السريعة، والبوفيهات، ومحلات الحلاقة والمغاسل والمخابز، والملاحم، ومحلات بيع المواد الغذائية، ومحلات إعداد الحلويات والعصائر الطازجة، بالإضافة إلى باقي المرافق التجارية بالأسواق والشوارع والأحياء.

من جهتها نفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ممثلة في 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية حملاتها الرقابية الدورية على جميع الأنشطة الغذائية استعداداً لإجازة منتصف العام الدراسي، تحسباً لزيادة الإقبال على هذه المرافق الغذائية بالطائف والمواقع السياحية، شرعت في تنفيذ حملة توعوية شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي والسياح.

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13:19ت م

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