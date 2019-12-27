السعودية | الإطاحة بثلاثة متهمين بجرائم التزوير والتزييف في الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإطاحة بثلاثة متهمين بجرائم التزوير والتزييف في الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:42 مساءً, 27 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة متهمين (مواطنين ويمني / تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس) أحدهم مدرج على قائمة المطلوبين بمطالباتٍ مالية، وذلك بعد توفر الدلائل على حيازتهم أوراق نقدية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وقيامهم بعرض نصف مليون دولار أمريكي مزيفة للبيع بقيمة خمس مئة ألف ريال سعودي.

وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم بحي النسيم شرق العاصمة الرياض وضبط الأوراق النقدية المزيفة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتّخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.

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