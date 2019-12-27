فيديو.. مقتل 15 في تحطم طائرة كازاخستانية

2019-12-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

قتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 35 بينهم أطفال جراء سقوط طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألماتي.

Advertisements

وبحسب بيانات السلطات المحلية فإن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران “بيك أير” الكازاخية، وكانت متجهة من ألماتي إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبًا، و5 من أفراد الطاقم.

وقالت السلطات المحلية: إن “الطائرة المنكوبة سقطت بعد قليل من إقلاعها، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين .. وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على