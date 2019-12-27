شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: أبنة هيفاء وهبي تشعل سناب شات بظهور جريء يخالف كل التوقعات.. ومتابعيها يشنون عليها هجوما لاذعا: ‘‘استحي‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوبل احتفال زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي بعيد ميلاد ابنتيها رهف ودانيلا بالانتقادات من قبل عدد من المتابعين لها بسبب عدم مرور وقت طويل على وفاة جدها الذي أعلنت عن رحيله قبل فترة قصيرة.

وعبر متابعون لزينب فياض عن استغرابهم بعدما نشرت ابنة الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور لابنتيها، حيث ظهرتا في جلسة تصوير لافتة، علقت عليها فياض:” حياتي وعمري كبروا سنة على إيقاع قلبي، إلى الفخر الذي أشعر به طوال حياتي، يا فتياتي الجميلات، فخورة بأنكم أميراتي، عيد ميلاد سعيد لكما”.

وعاتب معلقون زيب لأنها احتفلت رغم مرور أقل من شهرين على وفاة جدها، فياض حسين فياض عن عمر 92 عامًا بحسب ما ذكروا، خاصة وأنها رثته عبر صفحتها على إنستغرام مؤكدة انكسار قلبها وأنها حزينة جدا لرحيله، حيث كتبت وقتها:” فقدت اليوم جدي .. فقدت اليوم قدوتي .. فقدت اعز الناس على قلبي .. فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على ايده .. فقدتك يا بي الكل”.

وتمنى معلقون من ابنة هيفاء وهبي لو أنها أجلت احتفالها بابنتيها لوقت آخر، بينما دافع عنها آخرون مشيرين إلى أنه لا داعي للانتقادات التي تعرضت لها زينب خاصة وأن احتفالها كان بعيد ميلاد ابنتيها ولم تحتفل بشيء آخر، وما هو متعارف عليه هو مرور 40 يوما على الميت يفضل خلالها عدم الاحتفال بأي شيء احتراما للمتوفى، ولكن بعد ذلك من الطبيعي أن تعود الحياة وتستمر، فمرور شهرين على وفاة جدها مدة كافية لأن تفعل بعدها ابنة هيفاء وهبي ما تشاء.

واستشهد المدافعون عن زينب بأن هناك الكثير من العائلات وكذلك بعض المشاهير احتفلوا بمناسبات مختلفة رغم عدم مرور وقت طويل على رحيل أحد المقربين منهم، وبرروا الأمر أن الحياة يجب أن تسير رغم وجود الحزن في قلوبهم.

وأصبحت زينب فياض محط أنظار الجمهور خاصة في ظل الصور وجلسات التصوير التي تخضع لها وتنشرها عبر صفحتها على إنستغرام، حيث يتابعها في الوقت الحالي ما يقارب 298 ألف شخص، وتنشر بين الحين والآخر أحدث إطلالاتها بفساتين أنيقة، وتسريحات شعر مختلفة، ومكياج يناسب وجهها، كما يتضح للمتصفح في حسابها أنها تنشر أيضًا صورًا كثيرة لطفلتيها.

كما أصبحت ابنة هيفاء وهبي وجهًا إعلانيًا لبعض منتجات الجمال، وظهرت أكثر من مرة كوجه دعائي لخبيرات تجميل ومصممات أزياء، وتنشط أيضًا بشكل قوي عبر حسابها على سناب شات.

قد يهمك ايضاً:

امرأة ‘‘عزباء‘‘ دخلت المرحاض فوجدت ‘‘نمر شرس‘‘ في انتظارها.. ففعلتها معه وخرجت.. وهذا ما حدث وصدم الجميع

مسن يختطف عروسة ليلة الدخلة بطريقة لا تخطر على بال.. وهكذا كانت النهاية صادمة!

بالصور: أبنة هيفاء وهبي تشعل سناب شات بظهور جريء يخالف كل التوقعات.. ومتابعيها يشنون عليها هجوما لاذعا: ‘‘استحي‘‘

من المسجد النبوي.. محمد عبده برفقة نجله خالد ‘‘يدعي على‘‘ تركي آل الشيخ .. والأخير يرد! (شاهد ماذا قال)؟

سم قاتل : دراسة تحذر من إضافة الحليب إلى الشاي ‘‘قد يدمر حياتك تماما‘‘

مقاطع إباحية ومساج للنساء والفتيات تشعل السعودية (شاهد الصدمة)



إمام الحرم ‘‘عادل الكلباني’’ يفقد توازنه ويقولها بكل صراحة: هذا الشخص قليل أدب.. شاهد من يكون؟! (شاهد)



الأمير المعزول محمد بن نايف يُفلت من قيود ابن عمه ويفاجئ السعوديين بأول ظهور علني منذ شهور ويخاطبهم قائلا: ”أحبكم...” (شاهد الفيديو)

عاجل : الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان صادم قبل قليل: لن أتحالف مع أردوغان.. لهذا السبب؟

متصلة تبحث عن زوج بعد أن وصلت إلى عنفوان البلوغ والأنوثة وتحرج ‘‘المغامسي’’ بسؤال جريئ .. لن تصدق كيف كان الرد أكثر جراءة (فيديو)

بسبب ليبيا.. موسكو تنتقم من أنقرة وتوجه اليوم أول ضربة عسكرية موجعة ومباغتة للجيش التركي.. ماذا يحدث؟!

عاجل: الحكومة الشرعية تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا وأردوغان يرد.. والسعودية والإمارات في صدمة!

Advertisements

العراف اللبناني ‘‘ميشال حايك‘‘ الذي تنبأ بمقتل اللواء ‘‘الفغم‘‘ يفاجئ العالم ويعلن عن انقلاب وشيك في السعودية وعودة الأمير المعزول للحكم ومفاجآت 2020 شاهد

صادم.. الخارجية العمانية تحذف اسم السلطان قابوس بن سعيد .. وتثير الجدل حول مصيره.. ‘‘تصريحات جديدة وعاجلة‘‘ (فيديو)

ملك الأردن خرج وحيدا ليشتري الخضار من بائع بسطة .. والنهاية كانت صادمة!.. شاهد ماذا حدث وهز الأردنيين؟ (فيديو)

عليك ممارسة العلاقة الحميمية مع أحد النواب في البرلمان إذا أردت دخول المقر.. بنت تفضح قيادات حزب‘‘التجمع’’ في بث مباشر (شاهد)

بأوامر مباشرة من بن سلمان .. السعودية توجه ضربة مباغتة ‘‘وفي العمق‘‘ لرئيس النظام السوري بشار الأسد (صورة)

جريمة شرف وهتك عرض ‘‘شابة عذراء‘‘ تهز الإمارات .. والمفاجأة بهوية الفاعل والضحية!..وأين تمت العملية؟ (تفاصيل صادمة)

عاجل : انقلاب عسكري في عدن يطيح بالمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية توجه الضربة القاضية

رغد صدام حسين وكل انصار والدها ‘‘يذرفون دموع الفرح‘‘بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى.. شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين



العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ التي توقعت اعتقال البشير ومقتل الرئيس الراحل )صالح) تفاجيء العالم وتعلن هذا ماسيحدث في الخليج ودول عربية عام 2020 (شاهد)

دراسة بريطانية تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن أصوات النساء أثناء ممارسة“العلاقة الجنسية” وتكشف الأسباب الحقيقة لذلك! (صادم)

عاجل : سعودة وزارة العمل عدد من المهن قبل ساعات قليلة .. سيتضرر الآلآف من المغتربين ويبدأ التنفيذ من اليوم ‘‘تفاصيل مفاجئة‘‘



النفيسي يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن ”كارثة كبرى” قادة ستغير وجه منطقة الخليج.. وهذه الدولة الخليجية ستكون هي الساحة المشتعلة