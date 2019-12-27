بعد ارتفاع الإصابات بحمى الضنك استنفار لردم مستنقعات جازان

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للأسبوع الثاني على التوالي لا تزال معدات أمانة جازان مستمرة في ردم المستنقعات المنتشرة بعدد من الأراضي الفضاء في حي المطار وملحق الحي والأحياء المجاورة.

بالإضافة إلى تكثيف عمليات رش المبيدات المكافحة للبعوض، والتي بدأت منذ الأسبوع الماضي، في تجاوب سريع من أمانة منطقة جازان، من شكاوى أهالي حي المطار والمتضمنة تضررهم من انتشار المستنقعات والبعوض بشكل كبير بالحي.



ردم مستنقع مجسم السد:

ورصدت، مساء أمس الخميس، وجود معدات ثقيلة تابعة لأمانة المنطقة في موقع مستنقع مجسم الجسد بمدخل مدينة جازان تقوم بعمليات ردم المستنقع، في خطوة هي الأولى من نوعها بموقع المجسم، بعد تكرار هطول الأمطار على المنطقة والقيام بعمليات نزح المستنقع باستمرار خلال الأسابيع الماضية دون جدوى؛ وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي على بيئة توالد وانتشار البعوض بأحياء جازان، بعد ارتفاع أعداد المصابين بمرض حمى الضنك وتسجيل عدد من الوفيات بالمنطقة خلال الأيام الماضية.



وأبدى عدد الأهالي امتنانهم لمسؤولي أمانة جازان؛ وذلك لتفاعلهم مع الشكاوى وتجاوبهم، والاستمرار في عمليات ردم المستنقعات المتبقية بحي المطار والأحياء الأخرى، وتكثيف رش المبيدات، للقضاء بشكل نهائي على بيئة توالد البعوض الناقل للأمراض، والحد من ازدياد حالات الإصابات بمرض حمى الضنك بالمنطقة.



يأتي ذلك بعد أن نشرت خلال الأسبوعين الماضية، عدة تقارير تحت عنوان “تجاوبًا مع المواطن استنفار لنزح مستنقعات حي المطار بجازان”، و “الصهاريج تنزح مستنقعات حي المطار بـ #جازان تجاوبًا مع المواطن”، و “المستنقعات والبعوض يحاصران حي المطار وأمانة جازان على الصامت”، والمتضمنة شكاوى عدد من أهالي حي المطار من انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار في مدينة جيزان، وخصوصًا في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد وجامع النور، منذ أكثر من أسبوعين، دون ردمها من قبل أمانة المنطقة.

حيث تجاوبت أمانة جازان قبل أسبوعين، وقامت صهاريج الأمانة بعمليات نزح عدد من المستنقعات المنتشرة بعدد من الأراضي الفضاء في حي المطار وملحق حي المطار، بالإضافة إلى تكثيف عمليات رش المبيدات بالحي، أعقبها القيام بعمليات ردم المستنقعات بالأسبوع الماضي.

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