شاهد..اشتباك عنيف بين الشرطة الأردنية وشخصين بسبب فيديو!

︎ : . وثق مواطنون لحظة اعتداء الشرطة الأردنية بالضرب على شخصين؛ إثر قيامهما بتصوير فيديو لهم أثناء القبض على أحد المتهمين. وظهر أحدهما في الفيديو وهو يصور الشرطة أثناء القبض على شخص، مما دفع الشرطي لتحذيره قائلًا له إنه سيقبض عليه، ليرد الشخص عليه ” بتحداك “. Advertisements ووقع مشادة حادة بين الشاب الأخر ورجال الشرطة انتهت بالاعتداء الوحشي عليه.





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