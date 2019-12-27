الحصيني: انخفاض الحرارة 4 درجات بدءًا من السبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة بين درجتين و4 درجات مئوية على بعض المناطق بالمملكة، بدءًا من غد السبت.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع تويتر- إن الحالة الممطرة تزداد قوةً على سوريا ولبنان وفلسطين وشمال مصر والأردن مع ثلوج، مشيرًا إلى أنه متوقعٌ توسُّع الحالة لتشمل أقصى شمال الشمالية وأجزاء من تبوك.

وأضاف أن الحالة الجوية تشمل تجدُّد الأمطار على الباحة وعسير وجازان وجنوب سلطنة عمان، مع رياح نشطة يتبعها انخفاض طفيف في الحرارة من درجتين إلى 4 درجات مئوية بدءًا من غد السبت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الجمعة- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، مع سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة.