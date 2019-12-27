الهيئة الملكية بينبع تطلق «بطاقة أولوية» لفئات خاصة من المرضى

دشنت الهيئة الملكية في ينبع الخميس خدمة جديدة لفئات محددة من مراجعي المركز الطبي بينبع الصناعية، أطلق عليها اسم «بطاقة أولوية».

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة الدكتور «فهد بن ضيف الله القرشي».

وتمنح البطاقة لحاملها العديد من التسهيلات في تلقي الخدمة الصحية في جميع أقسام ومرافق المركز الطبي دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

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وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية «رأفت بن عبدالعزيز إدريس»، أن البطاقة جاءت بهدف تسهيل الإجراءات المقدمة داخل بعض العيادات والأقسام، والحصول على الأولوية في الخدمة وتقليل مدة الانتظار، وسحب العينات وعمل الأشعة وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم كل الخدمات مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار، إضافة إلى الحصول على موعد بالعيادات الخارجية خلال أسبوع، و التنويم في غرفة مفردة حسب الإمكانية.

وبيَّن أنه يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل مع إدارة علاقات المرضى بالمركز الطبي، مشيرًا إلى أن الفئات المستهدفة هم كبار السن فوق 65 سنة، وذوي الإعاقة، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى الأورام.

ويأتي تدشين هذه الخدمة الجديدة إيمانا من الهيئة الملكية بينبع ممثلة في برنامج الخدمات الصحية بتقديم أفضل الخدمات للمرضى وخصوصا بعض الفئات والتي تتطلب حالتهم الصحية والاجتماعية مساعدتهم في الحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة.