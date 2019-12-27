العثور على «شواهد قبور» تعود إلى 754 عامًا بمكة

تم العثور على شواهد قبور بمكة المكرمة يعود تاريخها إلى 754 عامًا مضت؛ وذلك أثناء تجهيز مشروع مواقف السيارات الذكية.

وذكرت إمارة منطقة مكة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687هـ الذي يوافق عامي (1288 و1289 ميلاديًّا).

وأشارت إمارة منطقة مكة إلى أنه سيتم التنسيق لتسليم شواهد القبور إلى جهات الاختصاص.