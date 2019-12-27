همنة مريم خان.. أول دبلوماسية هندية للسعودية

سلطت صحيفة «تيلانجانا توداي» الضوء على همنة مريم خان (27 عامًا) والتي تعد أول دبلوماسية هندية للسعودية.
وذكرت الصحيفة أن «خان»، وقع الاختيار عليها؛ كي تنضم للبعثة الدبلوماسية الهندية الموجودة في مدينة جدة السعودية، وتحديدًا في الجناح التجاري؛ لكي تلعب دورًا أكبر في تعزيز الصادرات الهندية إلى المملكة.
وعلى حسابها على «توتير» نشرت خان صورًا من عملها الجديد ومقابلات مع شخصيات سعودية من غرفة جدة.
وأشارت خان إلى أن هناك الكثير من الإمكانات فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين البلدين.
وتعد السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري للهند؛ حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية بينهما 27.48 مليار دولار في الفترة من عام 2017 إلى عام 2018.
ومن المتوقع أن تلعب خان دورًا نشطًا نيابة عن الهند في الإعداد لقمة مجموعة العشرين القادمة التي تستضيفها السعودية.
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