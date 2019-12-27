الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعديه ممطرة على تلك المناطق.

كما توقعت تكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير والباحة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة الخليج متوسط الموج.