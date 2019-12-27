شكرا لقرائتكم ضبط المعتدين على مواطن بالتصوير والنشر بوسائل التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-27 ضبط المعتدين على مواطن بالتصوير والنشر بوسائل التواصل متابعات الخليج 365 - واس صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٤/٢٩هـ عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط المعتدين على مواطن بالتصوير والنشر بوسائل التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.