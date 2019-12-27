السعودية اليوم / زلزال يضرب إيران قرب منشأة نووية



طهران 1 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.1 دررجات على مقياس ريختر اليوم في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية جنوب غربي إيران.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، مشيرًا إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

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10:02ت م

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