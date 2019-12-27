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عدن - ياسمين التهامي - أثار وافد عربي ضجة في المملكة العربية السعودية، بعد تخصيصه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات والنساء بحجة إجراء المساج لهن في الشقق المفروشة.

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مقاطع إباحية ومساج للنساء والفتيات تشعل السعودية (شاهد الصدمة)



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وحسب صحيفة صدي، تمكنت الجهات المختصة في محافظة الطائف، من الإطاحة بوافد عربي أدعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات؛ للإيقاع بهم.

وأسس المتهم حسب الصحيفة ذاتها، حسابًا تحت مسمى «مساج للحريم فقط بالطائف» على موقع «سناب شات»، ويتمثل عمله في أن يطلب من الضحايا التواصل معه عبر المحادثات والاتفاق على الجلسات في إحدى بنايات الشقق المفروشة.



وتمكن البحث الجنائي من الإيقاع به في كمين محكم، إذ توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف، عن عمل الوافد، وأنه يعرض على حسابه على «سناب شات» بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين.



وعثرت الفرق الأمينة بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج لعمله من خلال عرضها على حسابه المخصص، وتم إحالته للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.